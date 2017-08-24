Настолько полярные люди Никита Михалков обвинил Наталью Тимакову в русофобии и вышел из попечительского совета Фонда кино. Коллеги в недоумении

23 августа режиссер Никита Михалков на заседании попечительского совета Фонда кино заявил, что выходит из его состава из-за разногласий с пресс-секретарем премьер-министра РФ Натальей Тимаковой: он обвинил ее в «византийстве» и «латентной русофобии». Тимакова входит в состав совета с апреля; но впервые Михалков присутствовал на заседании с ее участием в августе. «Медуза» рассказывает, что случилось в Фонде кино — и что об этом говорят участники событий и другие члены попечительского совета.

Никита Михалков заявил о том, что выходит из попечительского совета Фонда кино, на заседании совета 23 августа. Как сообщают «Ведомости», режиссер объяснил, что «новый состав совета — это Византия», указав, что после появления в совете Натальи Тимаковой (она работает пресс-секретарем премьер-министра России Дмитрия Медведева) решения в нем принимаются через «телефонное право». Михалков также заподозрил Тимакову в безответственности и «латентной русофобии», пояснив, что с ее помощью в фонде идут «разрушительные процессы». Он припомнил коллеге по совету защиту «Ельцин-центра» и поставил ей на вид находящийся сейчас в производстве проект по сценарию Владимира Высоцкого «Венские каникулы», не уточнив, впрочем, суть своих претензий.

Тимакова в ответ заявила, что представляет в совете интересы правительства, а «у попечительского совета очень открытые процедуры», и упрекнула в «византийстве» уже самого режиссера.

Заявление Михалкова стало для собравшихся сюрпризом. Как сообщает журналистка «Ведомостей» Ксения Болецкая, после выступления режиссера присутствовавший на заседании министр культуры Владимир Мединский распорядился убрать прессу из зала, «чтобы спокойно все обсудить», — однако Тимакова написала Болецкой сообщение, в котором попросила представителей СМИ остаться.

Другие члены попечительского совета сказали «Медузе», что не знают, в чем причина ухода Михалкова. «Я лично не очень понимаю, почему такой сыр-бор, — сказал генеральный директор „Мосфильма“ Карен Шахназаров. — Конечно, участие Михалкова было полезно для фонда. С другой стороны, это нормально, когда человек по своим личным причинам не хочет работать. Главное, что те, кто остался в фонде, — люди творческие». Всего в совете 16 членов; десять из них — чиновники.

«Я просто не могу понять, чем это вызвано, — добавил другой член совета, режиссер Алексей Попогребский. — Вчера и сегодня испытываю недоумение по этому поводу. Может быть, у Михалкова с Тимаковой что-то произошло в прошлом. Здесь вполне дружественная и комфортная для Никиты Сергеевича среда. Пока непонятно, какие будут последствия».

Депутат Госдумы и режиссер Станислав Говорухин, также входящий в совет, сообщил «Федерал Пресс», что уход Михалкова — «полезный звоночек». Он сказал, что фонд мог бы «работать получше и поответственнее, так что тут отчасти Михалков прав», и добавил: «Не мешало бы нам всем надрать задницу».

Михалков не присутствовал ни на одном из заседаний совета после того, как в него вошла Тимакова. Состав совета был обновлен в апреле, когда туда вошли Тимакова, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский. О том, что Михалков не посещал заседания, заявила 23 августа сама Тимакова; Алексей Попогребский подтвердил «Медузе» эту информацию.

«На собраниях совета никогда не было стопроцентной явки. Всегда из 16 человек приходило от восьми до двенадцати, — рассказал Попогребский. — Уже успело пройти три собрания, но Михалков не был ни на одном из них. Поэтому сложно представить, что именно он ставит в упрек Тимаковой».

Министр культуры Владимир Мединский 24 августа заявил, что поступок Михалкова заставляет задуматься «о смысле и целях нашей работы, о необходимости укрепления системы господдержки и введении реального госпротекционизма в отношении нашей киноиндустрии». Чиновник добавил, что знает характер Михалкова и не думает, что его решение могло быть эмоциональным или неоправданным.

Пресс-секретарь Михалкова Евгения Дорофеева сообщила «Медузе», что режиссер «категорически не хочет ничего уточнять». «Он говорит о разных мировоззренческих позициях у себя и Тимаковой, — пояснила Дорофеева. — Это касается и того, как должен работать Фонд, и политических вопросов, и вопросов развития общества. Они настолько полярные люди, что не найдут точек соприкосновения ни по каким вопросам». По словам Дорофеевой, Михалков считает, что «каждый должен заниматься своим делом»: «Если ты политик и являешься регулятором, то это странно, когда ты появляешься в Фонде кино, хотя [кино] ты [вообще-то] не занимаешься. Это как обычная человеческая история, когда люди просто не подходят друг другу». Пресс-секретарь также сообщила, что «Михалков не принимает эмоциональных решений» и «медленно и планомерно» шел к своему поступку.

Светлана Бриллиантова, пресс-секретарь директора Фонда кино Антона Малышева, сказала «Медузе», что там не будут комментировать случившееся: «Михалков и Тимакова сами вчера все подробно рассказали и обсудили уже все, что могли». Тимакова также сообщила, что 23 августа сказала про Михалкова «все, что могла».

Попечительский совет Фонда кино, в частности, занимается распределением денег, которые государство выделяет на поддержку фильмов; в 2016 году объем фонда составил 5,7 миллиарда рублей. Помимо заявления Михалкова на заседании фонда 23 августа было принято решение внести в правительство законопроект, предписывающий брать с прокатчиков 5 миллионов рублей за каждый иностранный фильм, который они показывают в России.