В Петербурге вертолет пролетел под мостом. Прокуратура начала проверку

78.ru
12:42, 13 августа 2018
Надежный источник

В Санкт-Петербурге частный вертолет пролетел под мостом, по которому проходит автомагистраль Западный скоростной диаметр (ЗСД).

Видеозапись с вертолетом, пролетающим под опорами моста ЗСД, выложил в инстаграме петербургский бизнесмен Денис Данов, пишет «Фонтанка». По данным издания, инцидент произошел 10 августа.

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Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пилот не имел разрешения на полет. Пролетев под мостом ЗСД, он преодолел еще несколько десятков километров, игнорируя попытки диспетчеров связаться с ним. В итоге вертолет приземлился на площадке в деревне Гостилицы; там пилота задержали, пишет 78.ru.

Росавиация и транспортная прокуратура начали проверки по факту инцидента.

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