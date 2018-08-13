В Петербурге вертолет пролетел под мостом. Прокуратура начала проверку
В Санкт-Петербурге частный вертолет пролетел под мостом, по которому проходит автомагистраль Западный скоростной диаметр (ЗСД).
Видеозапись с вертолетом, пролетающим под опорами моста ЗСД, выложил в инстаграме петербургский бизнесмен Денис Данов, пишет «Фонтанка». По данным издания, инцидент произошел 10 августа.
Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пилот не имел разрешения на полет. Пролетев под мостом ЗСД, он преодолел еще несколько десятков километров, игнорируя попытки диспетчеров связаться с ним. В итоге вертолет приземлился на площадке в деревне Гостилицы; там пилота задержали, пишет 78.ru.
Росавиация и транспортная прокуратура начали проверки по факту инцидента.