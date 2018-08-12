В Лондоне в возрасте 85 лет умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол, сообщает BBC со ссылкой на родственников писателя.

Видиадхар Найпол — автор более 30 книг. Он получил Нобелевскую премию в 2001 году с формулировкой «за объединение проницательного повествования и непреклонной честности в произведениях, заставляющих нас задуматься над фактами, которые обсуждать не принято».

Одним из самых известных произведений Найпола стал роман «В подвешенном состоянии», за который писатель в 1971 году получил Букеровскую премию. В 2018 году роман вошел в шорт-лист награды «Золотой Букер», присужденной за лучшую книгу за 50-летнюю историю премии. В итоге награду получил роман «Английский пациент» Майкла Ондатже.