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Конгрессмен связал беспорядки в Шарлотсвилле с вмешательством России

CNN
08:50, 12 августа 2018
Надежный источник

Конгрессмен Том Гарретт заявил CNN, что на совещании с директором ФБР ему сообщили о связи прошлогодних беспорядков в Шарлотсвилле с российским вмешательством.

По словам Гаррета, два месяца назад он участвовал в закрытом совещании о событиях в Шарлотсвилле, на котором был в том числе директор ФБР Кристофер Рэй.

«Я спросил, было ли российское вмешательство связано с разжиганием того, что привело к событиям в Шарлоттсвилле. Мне сказали, что да», — заявил Гарретт. Он добавил, что эта информация не является секретной.

Гарретт, член комитетов Палаты представителей [Конгресса США] по национальной безопасности и по иностранным делам, заявил, что вмешательство России заключается в том, чтобы «настраивать американцев против американцев с целью подорвать доверие к демократиям западного типа» (англ. яз.).

CNN
В июле на форуме по вопросам безопасности в Колорадо директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что «иностранное влияние» играет роль в попытках «раскрутить внутренние экстремистские движения» в США.

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