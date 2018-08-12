Конгрессмен связал беспорядки в Шарлотсвилле с вмешательством России

Конгрессмен Том Гарретт заявил CNN, что на совещании с директором ФБР ему сообщили о связи прошлогодних с российским вмешательством.

По словам Гаррета, два месяца назад он участвовал в закрытом совещании о событиях в Шарлотсвилле, на котором был в том числе директор ФБР Кристофер Рэй.

«Я спросил, было ли российское вмешательство связано с разжиганием того, что привело к событиям в Шарлоттсвилле. Мне сказали, что да», — заявил Гарретт. Он добавил, что эта информация не является секретной.