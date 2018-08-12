Конгрессмен связал беспорядки в Шарлотсвилле с вмешательством России
Конгрессмен Том Гарретт заявил CNN, что на совещании с директором ФБР ему сообщили о связи прошлогодних беспорядков в Шарлотсвилле с российским вмешательством.
По словам Гаррета, два месяца назад он участвовал в закрытом совещании о событиях в Шарлотсвилле, на котором был в том числе директор ФБР Кристофер Рэй.
«Я спросил, было ли российское вмешательство связано с разжиганием того, что привело к событиям в Шарлоттсвилле. Мне сказали, что да», — заявил Гарретт. Он добавил, что эта информация не является секретной.
Гарретт, член комитетов Палаты представителей [Конгресса США] по национальной безопасности и по иностранным делам, заявил, что вмешательство России заключается в том, чтобы «настраивать американцев против американцев с целью подорвать доверие к демократиям западного типа» (англ. яз.).