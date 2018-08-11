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В Бухаресте в ходе многотысячной акции протеста пострадали более 400 человек

Agerpres
06:24, 11 августа 2018
Надежный источник

В Бухаресте во время массовой акции протеста, сопровождавшейся столкновениями демонстрантов с полицией, пострадали по меньшей мере 440 человек, сообщает румынское информагентство Agerpres со ссылкой на данные экстренной службы.

65 человек были доставлены в больницу. Среди пострадавших 24 сотрудника жандармерии. Всего в акции приняли участие более 60 тысяч человек.

Протесты, как и многие другие демонстрации последних двух лет в Румынии, были направлены против политики правящей Социал-демократической партии, в том числе ослабления антикоррупционных законов. Важную роль в организации протестов сыграли живущие за рубежом граждане Румынии; многие приехали для участия в демонстрации из других стран.

Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил «жестокое вмешательство полиции» для разгона демонстрантов в Бухаресте.
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