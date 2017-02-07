В Румынии полмиллиона человек вышли на улицы против коррупции и правительства. Их поддержал президент

С начала февраля в Румынии продолжаются самые многочисленные в новейшей истории страны акции протеста. Сначала жители были недовольны попытками чиновников ослабить антикоррупционное законодательство, но когда резонансный закон отменили, протестующие стали требовать отставки правительства. «Медуза» коротко рассказывает о том, что происходит в Румынии.

Антикоррупционная реформа была одним из условий принятия Румынии в ЕС в 2007 году. С тех пор ситуация с коррупцией в стране улучшилась — к 2016 году Румыния поднялась с 69-го до 57-го места в рейтинге восприятия коррупции Transparency International (для сравнения, Россия находится на 131-м). С 2014 года в Румынии действует Национальное управление по борьбе с коррупцией, которое ежегодно выдвигает коррупционные обвинения против сотен чиновников. По мнению правящей Социал-демократической партии, управление часто переусердствовало — и в итоге переполнило тюрьмы. Именно этими соображениями правительство объяснило необходимость ослабления антикоррупционного закона.

Поправки к антикоррупционному закону были приняты 31 января. Инициатива социал-демократов отменяла уголовную ответственность за некоторые коррупционные преступления. В частности, от ответственности предлагалось освободить официальных лиц, если ущерб от их злоупотреблений составил менее 200 тысяч румынских лей (около 48 тысяч долларов США). Если бы эта поправка заработала, обвинения в коррупции были бы сняты с лидера социал-демократов, которого подозревают в злоупотреблениях на сумму около 26 тысяч долларов.

1 февраля к зданию парламента в Бухаресте вышли более 200 тысяч человек. Собравшиеся требовали отмены поправок в антикоррупционное законодательство. Одновременно демонстрации начались в других городах Румынии. Общее число участников по всей стране оценили в полмиллиона человек (население Румынии — чуть меньше 20 миллионов, то есть в выступлениях приняли участие больше 2,5 процентов жителей страны). В столице демонстрации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.

Президент Румынии Клаус Йоханнис после пресс-конференции 7 февраля Фото: Daniel Mihailescu / AFP / Scanpix / LETA

Президент Румынии встал на сторону протестующих. Глава государства — правоцентристский политик Клаус Йоханнис — появился как минимум на одном из митингов, а 1 февраля обратился к Конституционному суду с предложением проверить законность принятых в парламенте поправок. Он также предложил провести в стране референдум, посвященный борьбе с коррупцией.

5 февраля правительство отозвало поправки, но протесты продолжились. Численность демонстраций не сократилась, а к требованием отмены поправок добавились призывы к отставке правительства. Кабинет уходить в отставку отказался — свой пост покинул только министр торговли Флорин Жиану. Свое решение он объяснил невозможностью работать в правительстве, которое «предало своих сторонников». Президент Йоханис на пресс-конференции 7 февраля заявил, что не хотел бы доводить до отставки правительства. По его мнению, увольнения одного министра недостаточно, но роспуск кабинета — слишком радикальная мера. «Сейчас еще есть пространство для маневра», — сказал президент.

В Брюсселе последними событиями в Румынии очень недовольны: вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс обвинил правительство в попытке свернуть с антикоррупционного курса, причем, по его словам, «сойти с дистанции страна решила на последних метрах марафона».