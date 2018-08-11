Умер депутат Госдумы Александр Коровников

Интерфакс
06:38, 11 августа 2018
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Депутат Госдумы Александр Коровников («Единая Россия») умер в возрасте 63 лет.

«Скончался наш коллега Александр Венедиктович Коровников. Он был патриотом, который посвятил свою жизнь вопросам безопасности страны, защиты прав граждан», — заявил глава фракции Сергей Неверов.

Александр Коровников, служивший в МВД СССР, в 1990-е стал депутатом сперва Верховного совета РСФСР, а затем Госдумы (от КПРФ). В 2000-е он был помощником главы Счетной палаты, с 2007 по 2016 год — сенатором от Новгородской области. В 2016 году стал депутатом Госдумы, избравшись по одномандатному округу.

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