Роуэн Аткинсон похвалил Бориса Джонсона за шутку о том, что женщины в бурках похожи на почтовые ящики
Актер Роуэн Аткинсон, известный по роли мистера Бина, одобрил шутку бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который сравнил женщин в бурках с почтовыми ящиками. Комик заявил, что Джонсон не должен приносить извинения.
«Я действительно считаю, что шутка Бориса Джонсона <…> получилась довольно хорошей. А извиняться надо только за плохие», — приводит слова Аткинсона британская газета The Times. Комик отметил, что шутки на тему религии всегда вызывают обиды.
Борис Джонсон пошутил про женщин в бурках в своей колонке, вышедшей в газете The Telegraph. Колонка была посвящена принятому в Дании закону о запрете ношения бурки в общественных местах. Бывший министр написал, что ему не нравится мусульманская одежда, но он выступает против ее запрета. Тем не менее, Джонсона обвинили в исламофобии, от него потребовали извинений.