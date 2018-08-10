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Роуэн Аткинсон похвалил Бориса Джонсона за шутку о том, что женщины в бурках похожи на почтовые ящики

The Times
12:14, 10 августа 2018
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Актер Роуэн Аткинсон, известный по роли мистера Бина, одобрил шутку бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который сравнил женщин в бурках с почтовыми ящиками. Комик заявил, что Джонсон не должен приносить извинения.

«Я действительно считаю, что шутка Бориса Джонсона <…> получилась довольно хорошей. А извиняться надо только за плохие», — приводит слова Аткинсона британская газета The Times. Комик отметил, что шутки на тему религии всегда вызывают обиды.

Борис Джонсон пошутил про женщин в бурках в своей колонке, вышедшей в газете The Telegraph. Колонка была посвящена принятому в Дании закону о запрете ношения бурки в общественных местах. Бывший министр написал, что ему не нравится мусульманская одежда, но он выступает против ее запрета. Тем не менее, Джонсона обвинили в исламофобии, от него потребовали извинений.

Бориса Джонсона обвиняют в исламофобии

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