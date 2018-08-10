Роуэн Аткинсон похвалил Бориса Джонсона за шутку о том, что женщины в бурках похожи на почтовые ящики

Актер Роуэн Аткинсон, известный по роли мистера Бина, одобрил шутку бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который сравнил женщин в с почтовыми ящиками. Комик заявил, что Джонсон не должен приносить извинения.

«Я действительно считаю, что шутка Бориса Джонсона <…> получилась довольно хорошей. А извиняться надо только за плохие», — приводит слова Аткинсона британская газета The Times. Комик отметил, что шутки на тему религии всегда вызывают обиды.