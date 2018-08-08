Борис Джонсон сравнил женщин в бурке с почтовыми ящиками, но выступил против запрета мусульманской одежды. Его все равно обвинили в исламофобии

В конце мая в Дании был принят закон, полностью запрещающий ношение в общественных местах. На прошлой неделе он вступил в силу, а 3 августа первую женщину, нарушившую его, оштрафовали на 1000 крон (около 156 долларов).

По поводу закона высказался бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. В колонке в газете The Telegraph Джонсон, известный своими евроскептическими взглядами, похвалил Данию за приверженность «особому пути»: он упомянул запрет на продажу иностранцам домов на полуострове Ютландия, где расположена большая часть территории страны, и сохранение национальной валюты вместо перехода на евро. Но новый датский закон, по мнению Джонсона, «играет на руку тем, кто хочет политизировать и драматизировать так называемое столкновение цивилизаций».

«Вы рискуете превратить людей в мучеников и довести дело до тотального запрета любых религиозных символов, только усугубив проблему», — обратился бывший британский министр к сторонникам закона. Он сравнил их с родителями, которые пытаются запретить детям прокалывать язык или нос и тем самым лишь усиливают подростковый бунт.

Выступив против нового закона, Джонсон тут же подробно рассказал о том, как ему не нравится бурка — этому посвящена большая часть колонки. «Если вы скажете, что бурка оскорбляет, я буду полностью на вашей стороне. Если вы скажете, что заставлять женщин закрывать лица — это полная дичь, я полностью соглашусь… Скажу больше: абсолютно нелепо, что людям приходится выходить на улицу в одежде, которая больше всего напоминает почтовые ящики», — написал бывший министр.

Студенток, которые одеваются в мусульманскую одежду, Джонсон сравнил с налетчиками на банки, а компаниям и госучреждениям предложил дать полное право вводить такой дресс-код, чтобы «люди могли видеть лица друг друга и правильно считывать их выражение».

Сравнение женщин, которые носят бурку, с грабительницами и почтовыми ящиками вызвало в Великобритании скандал. «Всякий, кто говорит на эти темы, должен очень внимательно относиться к манере своего высказывания и к тому, как это высказывание может повлиять на людей», — отметила премьер-министр Тереза Мэй. По ее словам, «совершенно ясно, что высказывание Бориса оскорбило людей».

Глава британского правительство подчеркнула, что люди имеют право «практиковать свои религиозные обычаи и носить то, что считают нужным — если мы говорим о женщинах, то это может быть бурка или ».

Премьер-министра поддержал координатор Консервативной партии Брендон Льюис, который сказал, что Джонсон должен принести извинения. Одна из предшественниц Льюиса Сайида Варси обвинила Джонсона в скрытой исламофобии: «Он отлично знал, что делает, когда давал этот комментарий, когда выбирал этот специфический тон, и хорошо понимал, какой эффект произведет. Я очень надеюсь, что он больше не будет использовать мусульманских женщин в своем политическом футболе и попытках повысить собственный рейтинг».

Основатель Консервативного мусульманского форума Мухаммед Шейх заявил после публикации колонки, что консерваторы должны жестко наказать Джонсона — вплоть до лишения партийных постов.

Теневой министр по равенству Наз Шах, представляющий оппозиционную Лейбористскую партию, считает, что высказывания Джонсона были «не просто оскорбительными, но исламофобскими, а премьер-министр не хочет этого замечать». По его мнению, извинений будет мало: «Мэй должна инициировать расследование исламофобии в своей партии, как того требует мусульманское сообщество, и предпринять меры для борьбы с ней».

Джонсон приносить извинения не собирается, сообщает The Daily Mail со ссылкой на источники в его окружении. Он «не хочет попасть в ловушку дебатов по таким неоднозначным вопросам». «Абсолютно нелепо, что эти высказывания вызвали такую агрессивную реакцию, — добавил один из собеседников издания. — Если мы не позволим защищать либеральные ценности, то подготовим почву для реакционеров и экстремистов».

По данным опроса, опубликованного в начале августа сайтом ConservativeHome, Джонсон пользуется наибольшей популярностью среди сторонников Консервативной партии. 29% высказалось за то, чтобы он сменил Мэй во главе партии. Его рейтинг резко вырос после ухода из правительства.