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Осужденному за взятку офицеру СК Максименко предъявили новое обвинение по тому же делу

Интерфакс
12:27, 10 августа 2018
Надежный источник

Бывшему главе управления собственной безопасности Следственного комитета Михаилу Максименко, осужденному на 13 лет за взятку, предъявлено новое обвинение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя прокуратуры.

По словам прокурора, Максименко вместе с главой московского управления СК Александром Дрымановым, его заместителем Денисом Никандровым и еще одним сотрудником ведомства Александром Крамаренко получил миллион долларов за освобождение Андрея Кочуйкова, связанного с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодым). Посредником выступил бизнесмен Дмитрий Смычковский, заявили в прокуратуре.

Максименко отбывает наказание за получение 500 тысяч долларов за освобождение Кочуйкова от другого бизнесмена — Олега Шейхаметова.

В июле 2018 года в рамках дела о коррупции в СК был задержан глава московского управления СК Александр Дрыманов; на него дали показания бывшие подчиненные. Трех других фигурантов дела задержали в 2016 году, двое из них — Максименко и его заместитель Александр Ламонов — уже осуждены.

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