«Коммерсант» сообщил об уязвимости в самых распространенных в России банкоматах

В банкоматах NCR, наиболее популярных на российском рынке, обнаружена уязвимость, позволяющая похищать наличные из сейфовой части устройства, пишет «Коммерсант».

Производитель банкоматов обнаружил проблему еще полгода назад и выпустил обновление для ее устранения. Однако российские банки использующие такие банкоматы, узнали об уязвимости только от корреспондента «Коммерсанта», утверждает издание, и соответственно обновление не устанавливали.

Эксперты, опрошенные изданием, сообщили, что для установки обновления, устраняющего уязвимость, требуется подключаться к каждому устройству, что, по их словам «весьма проблематично, учитывая большую территориальную распределенность банкоматов».