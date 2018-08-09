В Эстонии загорелся торфяник на месте падения ракеты, случайно выпущенной испанским истребителем

В центральной части Эстонии, волости Йыгева, загорелся торфяник в районе, где упала ракета класса «воздух-воздух», которую по ошибке выпустил истребитель ВВС Испании.

«Интерфакс» сообщает, что именно ракета стала причиной пожара. Другие источники — в частности, эстонский сайт Postimees, — не связывают напрямую пожар с падением ракеты.

В эстонском спасательном центре агентству рассказали, что возгорание пытаются ликвидировать с вечера 8 августа. После того, как пожар потушат, военные смогут приступить к поискам фрагментов ракеты. Власти предупредили население, что приближаться к обломкам нельзя — в случае их обнаружения следует обратиться в ВВС или экстренные службы.

Испанский истребитель Eurofighter, входящий в миссию НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, по ошибке выпустил боевую ракету 7 августа. Она пролетела около 80 километров, после чего упала на землю — механизм самоуничтожения не сработал.