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Испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету в небе над Эстонией

Postimees
20:26, 7 августа 2018
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В Эстонии днем 7 августа испанский истребитель Eurofighter, входящий в миссию НАТО, по ошибке выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух».

Это произошло к северу от города Отепя в предусмотренной для учений зоне на высоте 3-7,5 километров, куда запрещено входить гражданским самолетам, заявили в эстонской службе авиасообщения. Истребитель находился на высоте шести километров. 

Глава штаба ВВС Эстонии Рийво Валге заявил, что ракета, скорее всего, взорвалась в воздухе, однако поскольку пилоты не видели взрыва, есть опасность падения ракеты на землю. Радиус полета ракеты составляет около 100 километров.

Эстонские военные начали поиск ракеты; на момент публикации новости о каких-либо находках неизвестно. В случае обнаружения предметов, похожих на ракету или ее части, власти просят не приближаться к ним и обратиться в ВВС или экстренные службы.

До выяснения обстоятельств случившегося миссию испанских истребителей продолжит Португалия, заявил министр обороны Юри Луйк.

По словам руководителя [эстонской службы авиасообщения] Lennuliiklusteeninduse AS Юллара Салумяэ, в зоне запуска ракеты находились и другие воздушные суда, но они находились намного выше зоны проведения учений. 

Postimees

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