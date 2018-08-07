Испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету в небе над Эстонией
В Эстонии днем 7 августа испанский истребитель Eurofighter, входящий в миссию НАТО, по ошибке выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух».
Это произошло к северу от города Отепя в предусмотренной для учений зоне на высоте 3-7,5 километров, куда запрещено входить гражданским самолетам, заявили в эстонской службе авиасообщения. Истребитель находился на высоте шести километров.
Глава штаба ВВС Эстонии Рийво Валге заявил, что ракета, скорее всего, взорвалась в воздухе, однако поскольку пилоты не видели взрыва, есть опасность падения ракеты на землю. Радиус полета ракеты составляет около 100 километров.
Эстонские военные начали поиск ракеты; на момент публикации новости о каких-либо находках неизвестно. В случае обнаружения предметов, похожих на ракету или ее части, власти просят не приближаться к ним и обратиться в ВВС или экстренные службы.
До выяснения обстоятельств случившегося миссию испанских истребителей продолжит Португалия, заявил министр обороны Юри Луйк.
По словам руководителя [эстонской службы авиасообщения] Lennuliiklusteeninduse AS Юллара Салумяэ, в зоне запуска ракеты находились и другие воздушные суда, но они находились намного выше зоны проведения учений.