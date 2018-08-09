Умер режиссер Дмитрий Брусникин

Умер актер и режиссер, сценарист и педагог Дмитрий Брусникин. Он был художественным руководителем театра «Практика». Информацию о смерти режиссера подтвердили в пресс-службе театра.

Артем Геодакян / ТАСС

Брусникину было 60 лет. Он был профессором школы-студии МХАТ, с 1982 года был актером труппы МХТ и ставил спектакли в этом театре. Под его руководством была создана независимая труппа «Мастерская Брусникина», которая состоит из его студентов и выпускников. Его жена, актриса и режиссер Марина Брусникина, также работает МХТ.

«Его уход — шок и невосполнимая потеря для Художественного театра, школы-студии МХАТ, многочисленных „брусникинцев“, для всего нашего театрального сообщества и каждого, кто знал и любил Дмитрия Владимировича», — сказано в сообщении на сайте МХТ.

Брусникин возглавил театр «Практика» в мае 2018 года. Формально художественным руководителем театра он был назначен 7 августа, за два дня до смерти (директором вместо него стал Борис Мездрич).

«Сегодня умер Дмитрий Брусникин. Наш лидер, наш художественный руководитель. Мы не знаем, как об этом писать, как об этом говорить. Впереди было очень много планов», — заявили в театре.