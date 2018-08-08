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В Белоруссии задержали еще пятерых журналистов по делу о воровстве новостей у государства

Радио Свобода
09:17, 8 августа 2018
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Следственный комитет Белоруссии задержал еще пятерых журналистов по делу о краже новостей у государственного информагентства БЕЛТА, сообщает «Радио Свобода».

По данным издания, на допрос в СК увезли четверых журналистов издания о недвижимости Realt.by, включая главного редактора Владислава Кулецкого. Также следователи забрали из офиса технику этих сотрудников.

Кроме того, по словам журналистки Ольги Шестаковой, вместе со своей женой задержан журналист Алексей Жуков, в прошлом возглавлявший журнал «Белорусское сельское хозяйство». О задержании Жукова и его жены также сообщило издание RFRM.

Официально о новых задержаниях журналистов по делу БЕЛТА не сообщалось.

7 августа белорусский СК задержал журналистов интернет-издания TUT.BY и информагентства БелаПАН по подозрению в несанкционированном доступе к платной новостной ленте информагентства БЕЛТА. По данным «Радио Свобода», были задержаны девять журналистов, позднее четверых отпустили.
В офисе TUT.BY 7 августа начались обыски, которые продолжились на следующий день. Также СК обыскал квартиры журналистов, задержанных по делу БЕЛТА. 8 августа про обыск в связи с этим делом рассказал белорусский корреспондент Deutsche Welle Павел Быковский; о его задержании не сообщалось.

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