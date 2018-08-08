В Белоруссии задержали еще пятерых журналистов по делу о воровстве новостей у государства

Следственный комитет Белоруссии задержал еще пятерых журналистов по делу о краже новостей у государственного информагентства БЕЛТА, сообщает «Радио Свобода».

По данным издания, на допрос в СК увезли четверых журналистов издания о недвижимости Realt.by, включая главного редактора Владислава Кулецкого. Также следователи забрали из офиса технику этих сотрудников.

Кроме того, по словам журналистки Ольги Шестаковой, вместе со своей женой задержан журналист Алексей Жуков, в прошлом возглавлявший журнал «Белорусское сельское хозяйство». О задержании Жукова и его жены также сообщило издание RFRM.

Официально о новых задержаниях журналистов по делу БЕЛТА не сообщалось.