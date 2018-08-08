Убийца Бориса Немцова Заур Дадаев прекратил голодовку в колонии. Поводом для нее был перевод в штрафной изолятор

Заур Дадаев, отбывающий 20-летний срок в иркутской колонии, прекратил голодовку. Эту информацию «Медузе» подтвердила его адвокат Роза Магомедова.

«Я ему говорила, что не надо вредить своему здоровью, этим мы ничего не добьемся. Может быть, это как-то повлияло», — сказала Магомедова.

Дадаев отказывался принимать пищу больше двух недель — после того, как его поместили в штрафной изолятор. Он посчитал, что для этого не было оснований. Сейчас он уже отпущен из ШИЗО.

«Интерфакс» ранее сообщал, что Дадаева перевели в ШИЗО за то, что он вместе с другим заключенным стоял у бани и ждал третьего, который пошел узнать, есть ли там свободные места.

В прокуратуре и управлении ФСИН по Иркутской области опровергали информацию о голодовке Дадаева.