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Убийца Бориса Немцова Заур Дадаев прекратил голодовку в колонии. Поводом для нее был перевод в штрафной изолятор

Медуза
14:21, 8 августа 2018
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Заур Дадаев, отбывающий 20-летний срок в иркутской колонии, прекратил голодовку. Эту информацию «Медузе» подтвердила его адвокат Роза Магомедова.

«Я ему говорила, что не надо вредить своему здоровью, этим мы ничего не добьемся. Может быть, это как-то повлияло», — сказала Магомедова.

Дадаев отказывался принимать пищу больше двух недель — после того, как его поместили в штрафной изолятор. Он посчитал, что для этого не было оснований. Сейчас он уже отпущен из ШИЗО.

«Интерфакс» ранее сообщал, что Дадаева перевели в ШИЗО за то, что он вместе с другим заключенным стоял у бани и ждал третьего, который пошел узнать, есть ли там свободные места.

В прокуратуре и управлении ФСИН по Иркутской области опровергали информацию о голодовке Дадаева.

В 2017 году суд признал Заура Дадаева виновным в убийстве политика Бориса Немцова. Дадаев ранее служил в чеченском батальоне «Север». Он находится в иркутской колонии № 3, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов и чиновники.
В июле голодовку в ИК-3 устраивали еще 17 заключенных — они протестовали против закрытия мечети на территории колонии и попытки администрации перенести ее в помещение синагоги.

Суд по делу об убийстве Немцова

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