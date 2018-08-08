США введут новые санкции против России из-за отравления Скрипалей

Госдепартамент США объявил о введении новых санкций против России из-за использования химического оружия в Великобритании. Санкции вступят в силу 22 августа.

В чем именно будут заключаться санкции, в сообщении Госдепартамента не уточняется. The Washington Post пишет, что санкции включают запрет на продажу «определенных оборонных технологий» России. NBC News отмечает, что эти санкции «в значительной степени пересекаются» с уже введенными против России ограничениями.

В случае, если Россия не предоставит гарантии неприменения химического оружия в будущем, США введут дополнительные санкции — в частности, могут запретить полеты в США «Аэрофлота» и запретят «почти любой экспорт и импорт», пишет NBC News.