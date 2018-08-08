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США введут новые санкции против России из-за отравления Скрипалей

Госдепартамент США
19:22, 8 августа 2018
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Госдепартамент США объявил о введении новых санкций против России из-за использования химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании. Санкции вступят в силу 22 августа.

В чем именно будут заключаться санкции, в сообщении Госдепартамента не уточняется. The Washington Post пишет, что санкции включают запрет на продажу «определенных оборонных технологий» России. NBC News отмечает, что эти санкции «в значительной степени пересекаются» с уже введенными против России ограничениями.

В случае, если Россия не предоставит гарантии неприменения химического оружия в будущем, США введут дополнительные санкции — в частности, могут запретить полеты в США «Аэрофлота» и запретят «почти любой экспорт и импорт», пишет NBC News.

Согласно американскому закону о контроле за химическим и биологическим оружием, правительство США должно прекратить оказывать помощь стране, использовавшей химоружие, запретить продажу ей вооружения, а также экспорт технологий, связанных с национальной безопасностью. Второй раунд санкций может включать ограничение дипломатических связей, запрет на полеты в США связанных с государством авиакомпаний, ограничение экспорта и импорта.
С 2014 года США ввели против России экономические и иные санкции с связи с присоединением Крыма, дестабилизацией обстановки на Украине и предполагаемого вмешательства в выборы президента США. В связи с отравлением Скрипалей США выслали 60 российских дипломатов.
Летом 2018 года в сенат США внесли новый законопроект об антироссийских санкциях.

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