Сенат США предложил Джулиану Ассанжу дать показания о российском вмешательстве в выборы
Комитет сената США по разведке попросил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа дать показания на тему предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Копия письма опубликована в твиттере WikiLeaks.
Ассанжу, который уже несколько лет находится в посольстве Эквадора в Лондоне, предлагают дать показания в закрытом режиме «в удобном всем месте и времени». Юристы WikiLeaks заявили, что обдумывают это предложение.
Проект WikiLeaks публиковал в 2016 году документы Демократической партии США, которые были украдены, как считают американские власти, связанными с российскими спецслужбами хакерами. Кража и публикации этих документов считаются частью кампании РФ по вмешательству в американские выборы.
Ассанж с 2012 года живет в Лондоне в посольстве Эквадора. В случае выхода оттуда он будет арестован за нарушение режима освобождения под залог. Ассанж опасается, что Великобритания выдаст его США, где ему неоднократно угрожали уголовным преследованием; официально о предъявлении ему обвинений в Америке неизвестно. В июле 2018 года стало известно, что Ассанжа могут вынудить покинуть территорию посольства.