Сенат США предложил Джулиану Ассанжу дать показания о российском вмешательстве в выборы

Комитет сената США по разведке попросил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа дать показания на тему предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Копия письма опубликована в твиттере WikiLeaks.

Ассанжу, который уже несколько лет находится в посольстве Эквадора в Лондоне, предлагают дать показания в закрытом режиме «в удобном всем месте и времени». Юристы WikiLeaks заявили, что обдумывают это предложение.