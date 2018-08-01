Bloomberg: Ассанж покинет посольство Эквадора из-за ухудшения здоровья

Как рассказали два источника издания, в последнее время здоровье Ассанжа сильно ухудшилось, а на территории дипмиссии он не может получать необходимую помощь.

Президент Эквадора Ленин Морено 28 июля рассказал, что власти страны ведут переговоры с Великобританией по поводу решения «проблемы» Ассанжа. Он подчеркнул, что так или иначе основатель WikiLeaks должен будет покинуть посольство.

Ассанж скрылся в посольстве в 2012 году, после того как суд Великобритании одобрил его выдачу Швеции по обвинению в изнасиловании. Сейчас срок давности по шведским обвинениям истек, но Ассанжу все равно грозит арест за отказ подчиниться требованиям британского суда.

Ассанж опасается, что его выдадут в США, где ему может грозить смертная казнь. Вашингтон официально никогда не требовал его экстрадиции.