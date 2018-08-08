«Победа» введет платную регистрацию в зарубежных аэропортах

Авиакомпания-лоукостер «Победа» с октября вводит платную регистрацию на свои рейсы в зарубежных аэропортах. Онлайн-регистрация, говорится в заявлении авиакомпании, за рубежом по-прежнему останется бесплатной.

В российских аэропортах, напомнила «Победа», плата за регистрацию включена в стоимость билета.