«Победа» введет платную регистрацию в зарубежных аэропортах
Авиакомпания-лоукостер «Победа» с октября вводит платную регистрацию на свои рейсы в зарубежных аэропортах. Онлайн-регистрация, говорится в заявлении авиакомпании, за рубежом по-прежнему останется бесплатной.
В российских аэропортах, напомнила «Победа», плата за регистрацию включена в стоимость билета.
«Авиакомпания вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо», — говорится в сообщении «Победы».
С начала 2018 года отпускные цены НПЗ на авиатопливо выросли на 6,4%. Для торможения роста стоимости топлива правительству РФ пришлось понизить акцизы.
В конце июля ряд российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот» («Победа» — дочерняя компания «Аэрофлота»), объявил о повышении цен на билеты из-за увеличения топливного сбора.