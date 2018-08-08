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«Победа» введет платную регистрацию в зарубежных аэропортах

РБК
11:20, 8 августа 2018
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Авиакомпания-лоукостер «Победа» с октября вводит платную регистрацию на свои рейсы в зарубежных аэропортах. Онлайн-регистрация, говорится в заявлении авиакомпании, за рубежом по-прежнему останется бесплатной.

В российских аэропортах, напомнила «Победа», плата за регистрацию включена в стоимость билета.

«Авиакомпания вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо», — говорится в сообщении «Победы».

РБК
С начала 2018 года отпускные цены НПЗ на авиатопливо выросли на 6,4%. Для торможения роста стоимости топлива правительству РФ пришлось понизить акцизы.
В конце июля ряд российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот» («Победа» — дочерняя компания «Аэрофлота»), объявил о повышении цен на билеты из-за увеличения топливного сбора.

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