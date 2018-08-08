Минтранс предложил увеличить штраф за переход железной дороги в неположенном месте в 20 раз

Минтранс России предложил повысить штраф за нарушения при переходе железнодорожных путей со 100 до 2000 рублей. Законопроект об изменениях в КоАП опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Ведомство предлагает считать нарушением не только переход железной дороги в неположенном месте, но и при запрещающем сигнале светофора, перед приближающимся поездом, а также «нахождение на железнодорожных путях».

В Минтрансе считают, что существующий штраф в 100 рублей «не соответствует степени общественной опасности» нарушений. В пояснительной записке к документу сказано, что за первое полугодие 2018 года «в зоне движения поездов» погибли 777 человек, еще 361 получили травмы. Расходы РЖД в связи с возмещением убытков составили 200 миллионов рублей.