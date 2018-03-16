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Правительство предложило увеличить штраф за нарушение ПДД на железнодорожных переездах в пять раз

Правительство РФ
07:21, 16 марта 2018
Надежный источник

Штраф за нарушение правил проезда автотранспорта через железнодорожные переезды предлагают увеличить в пять раз — до 5000 рублей. Соответствующий законопроект разработало правительство. 16 марта он был внесен в Госдуму.

Действующие в настоящий момент меры ответственности, сообщается на сайте правительства, не соответствуют «той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути».

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 12.10 КоАП, которое устанавливает санкцию за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей (в настоящее время — 1 тыс. рублей).

Правительство РФ
Действующая редакция статьи 12.10 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наказание за нарушение правил проезда железнодорожных переездов в виде штрафа в 1 тысячу рублей. Если речь идет о выезде на переезд при закрывающемся шлагбауме или красном свете, то кроме штрафа в 1 тысячу рублей водителям может грозить лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев (до 1 года при повторном нарушении).
За последние несколько лет в России неоднократно происходили ДТП со значительным количеством жертв, причиной которых было нарушение правил проезда железнодорожных переездов. Последнее на настоящий момент такое ДТП произошло в октябре 2017 года, когда во Владимирской области поезд врезался в автобус, застрявший на путях. Тогда погибли 16 человек.
В марте 2017 года Минтранс, как писал «Коммерсант», разработал законопроект об увеличении штрафов за выезд на переезд при закрывающемся шлагбауме или красном свете до 5 тысяч рублей (до 10 тысяч рублей при повторном нарушении в течение года).
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