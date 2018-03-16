Правительство предложило увеличить штраф за нарушение ПДД на железнодорожных переездах в пять раз

Штраф за нарушение правил проезда автотранспорта через железнодорожные переезды предлагают увеличить в пять раз — до 5000 рублей. Соответствующий законопроект разработало правительство. 16 марта он был внесен в Госдуму.

Действующие в настоящий момент меры ответственности, сообщается на сайте правительства, не соответствуют «той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути».