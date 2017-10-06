СК уточнил число погибших в результате столкновения поезда с автобусом под Владимиром

В результате столкновения поезда с автобусом во Владимирской области погибли 16 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Один из погибших — ребенок. Ранее новостные агентства со ссылкой на собственные источники сообщали о 21 погибшем.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Для расследования аварии министерство транспорта пообещало создать специальную комиссию.

Столкновение произошло в ночь на 6 октября в районе станции Покровка в Петушинском районе Владимирской области. Автобус с 57 пассажирами остановился на железнодорожном переезде, по предварительным данным, он заглох на путях. В него врезался поезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород.

Как говорится в сообщении на сайте РЖД, столкновение произошло в 03:39. Автобус заглох на путях на переезде, оборудованном шлагбаумом и световой и звуковой сигнализацией. Дежурный по переезду включил сигнал о помехе на путях, а машинист поезда, врезавшегося в автобус, начал торможение и снизил скорость до минимально возможной, но не сумел предотвратить аварию.

Автобус ехал с казахстанскими номерами, почти все его пассажиры — граждане Узбекистана.