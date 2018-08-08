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Бывшую главу штаба Собчак в Туве оштрафовали за фото Гитлера

Оюма Донгак
13:38, 8 августа 2018
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Журналистку из Тувы Оюму Донгак, которая возглавляла местный штаб Ксении Собчак на президентских выборах в марте 2018 года, оштрафовали на тысячу рублей по обвинению в пропаганде нацизма.

Это минимально возможное наказание по статье, которую ей вменяли.

Поводом для штрафа стали две архивные фотографии времен войны, которые Донгак опубликовала во «ВКонтакте» в 2014 году. На одной из них были изображены флаги со свастикой, на второй — Адольф Гитлер.

За последний месяц стало известно о четырех уголовных делах, возбужденных в Алтайском крае за посты во «ВКонтакте». Во всех случаях речь шла о картинках на религиозную тематику; людей, которые их выложили, обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

Дела за репосты в Алтайском крае

шапито

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