Бывшую главу штаба Собчак в Туве оштрафовали за фото Гитлера

Журналистку из Тувы Оюму Донгак, которая возглавляла местный штаб Ксении Собчак на президентских выборах в марте 2018 года, оштрафовали на тысячу рублей по обвинению в пропаганде нацизма.

Это минимально возможное наказание по статье, которую ей вменяли.

Поводом для штрафа стали две архивные фотографии времен войны, которые Донгак опубликовала во «ВКонтакте» в 2014 году. На одной из них были изображены флаги со свастикой, на второй — Адольф Гитлер.