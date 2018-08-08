Астраханская прокуратура проверит детский сад, где детей связывали пеленками

Прокуратура Астрахани организовала проверку в частном детском саду, где, как утверждают родители, воспитатели связывали детей пеленками. Об этом ТАСС сообщила представитель региональной прокуратуры Юлия Свитина.

7 августа житель Астрахани Динар Хисамов рассказал в фейсбуке, что в детском саду в Советском районе города некоторые дети из ясельной группы во время тихого часа спят связанными. Об этом ему сообщила одна из родительниц. Астраханец также опубликовал видео, которое сделала женщина, устроившаяся в детский сад няней.

Няни астраханского детсада связывали детей пеленками ради безопасности Телеканал 360

В детском саду заявили, что опубликованная в фейсбуке запись — это «провокация, связанная с происками конкурентов». В учреждении отметили, что видеозапись сняла одна из новых сотрудниц, которая проработала всего один день. Управляющая детсадом пообещала обратиться с заявлением в прокуратуру.