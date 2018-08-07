Журналистов белорусского портала TUT.BY задержали на трое суток. Их подозревают в незаконном доступе к государственному информагентству

Главный редактор интернет-портала TUT.BY Марина Золотова, а также редакторы Галина Уласик и Татьяна Коровенкова (БелаПАН) задержаны на трое суток. Об этом сообщила белорусскому «Радио Свобода» дочь Уласик Валерия.

Официально представители Следственного комитета эту информацию пока не прокомментировали.

Всего, по данным «Радио Свобода», по подозрению в несанкционированном доступе к сайту белорусского государственного информагентства БЕЛТА были задержаны семеро сотрудников TUT.BY.

Директор БЕЛТА Ирина Акулович сообщила изданию «Наша Нива», что агентство получало жалобы от платных подписчиков на проблемы с авторизацией. Агентство, получив жалобы, обратилось в милицию. «Дальше были выявлены те, кто денег не платил, но к информационной ленте подключался», — сказала Акулович.

Какой ущерб причинили БЕЛТА сотрудники TUT.BY, Акулович сказать затруднилась, подчеркнув, что речь идет «об элементарной краже».