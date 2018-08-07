На север или на юг? Как объехать весь мирПартнерский материал

Главреда белорусского портала TUT.BY задержали за «неправомерный доступ» к сайту государственного информагентства

Следственный комитет республики Беларусь
06:48, 7 августа 2018
Надежный источник

Следственный комитет Белорусии задержал главного редактора интернет-портала TUT.BY Марину Золотову.

Она проходит подозреваемой по уголовному делу о несанкционированном доступе к сайту белорусского государственного информагентства БЕЛТА.

По данным СК, к противоправной деятельности причастны сотрудники портала TUT.BY, информагентства БелаПАН и издательского дома «Белорусская наука».

Кроме Золотовой, задержаны редактор TUT.BY Анна Калтыгина и журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова. TUT.BY сообщил о проведении обыска в офисе портала.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение [БЕЛТА] о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг <…>. На протяжении двух лет (2017-2018 годы) без ведома и согласия [БЕЛТА] совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия. 

Следственный комитет республики Беларусь
новости

В Буэнос-Айресе прошла акция за легализацию абортов. Ее участницы были в костюмах из «Рассказа служанки»

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

новости

Первые минуты после покушения на президента Венесуэлы: видеосвидетельства

51 секунда
Сборник

Наши партнерские материалы