Главреда белорусского портала TUT.BY задержали за «неправомерный доступ» к сайту государственного информагентства
Следственный комитет Белорусии задержал главного редактора интернет-портала TUT.BY Марину Золотову.
Она проходит подозреваемой по уголовному делу о несанкционированном доступе к сайту белорусского государственного информагентства БЕЛТА.
По данным СК, к противоправной деятельности причастны сотрудники портала TUT.BY, информагентства БелаПАН и издательского дома «Белорусская наука».
Кроме Золотовой, задержаны редактор TUT.BY Анна Калтыгина и журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова. TUT.BY сообщил о проведении обыска в офисе портала.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение [БЕЛТА] о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг <…>. На протяжении двух лет (2017-2018 годы) без ведома и согласия [БЕЛТА] совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.