Тело погибшего альпиниста Сергея Глазунова оставят в горах Пакистана

Семья альпиниста Сергея Глазунова из Иркутска, погибшего во время экспедиции в Пакистане, решила оставить его тело в горах, сообщила на пресс-конференции координатор спасательных работ Анна Пиунова.

Определить место, где находится тело Глазунова, можно с помощью дрона, но, по мнению Пиуновой, «это ничего не изменит, потому что, скорее всего, он упал на скалы».