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Тело погибшего альпиниста Сергея Глазунова оставят в горах Пакистана

ТАСС
12:31, 7 августа 2018
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Семья альпиниста Сергея Глазунова из Иркутска, погибшего во время экспедиции в Пакистане, решила оставить его тело в горах, сообщила на пресс-конференции координатор спасательных работ Анна Пиунова.

Определить место, где находится тело Глазунова, можно с помощью дрона, но, по мнению Пиуновой, «это ничего не изменит, потому что, скорее всего, он упал на скалы».

«Да, поиски приостановлены. И более того, достать тело Сергея будет очень сложно, почти нереально, то есть, если мы будем проводить эту операцию, то мы должны понимать, что мы можем пожертвовать жизнями других людей», — сказала она.

ТАСС
Сергей Глазунов и его напарник Александр Гуков из Петербурга в июле 2018 года участвовали в восхождении на гору Латок-I на севере Пакистана. Во время экспедиции они оказались заблокированы на крутом горном склоне. На высоте 6100 метров Глазунов сорвался и погиб, а Гуков неделю ожидал помощи спасателей без еды и горелки.
Латок-I — главная вершина массива Латок в составе горной системы Каракорум. Ее высота составляет 7145 метров. Ранее никто из альпинистов не смог покорить гору по ее северному склону. В 1978 году группа американцев достигла высоты 7000 метров, но спустилась вниз, не дойдя до вершины.

Подробнее о восхождении на Латок-I

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