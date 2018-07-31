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В Пакистане спасли петербургского альпиниста Александра Гукова. Он неделю провел в горах без еды

Анна Пиунова
05:25, 31 июля 2018
Надежный источник

Альпинист Александр Гуков из Санкт-Петербурга, застрявший на горе Латок-I в Пакистане, спасен. Об этом в своем фейсбуке сообщила координатор спасательной операции и главный редактор портала об альпинизме Mountain.ru Анна Пиунова.

СПАСЛИ!!!

Опубликовано Anna Piunova Понедельник, 30 июля 2018 г.

Latok I Александр Гуков rescue

Опубликовано Anna Piunova Понедельник, 30 июля 2018 г.

Пилотам пакистанских ВВС удалось снять россиянина со скалы после того, как в горах установилась благоприятная безоблачная погода, отмечает телеканал «Россия 24». В настоящее время спасатели доставляют альпиниста в госпиталь города Скарду.

По словам Пиуновой, состояние здоровья Гукова не вызывает опасений, хотя он «очень ослаб и разговаривает с трудом».

Альпинист Александр Гуков совершал восхождение на вершину Латок-I в Пакистане вместе с напарником Сергеем Глазуновым. На высоте 6100 метров Глазунов сорвался и погиб, а Гуков неделю ожидал помощи спасателей без еды и горелки.

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