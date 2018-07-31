В Пакистане спасли петербургского альпиниста Александра Гукова. Он неделю провел в горах без еды

Альпинист Александр Гуков из Санкт-Петербурга, застрявший на горе Латок-I в Пакистане, спасен. Об этом в своем фейсбуке сообщила координатор спасательной операции и главный редактор портала об альпинизме Mountain.ru Анна Пиунова.

Пилотам пакистанских ВВС удалось снять россиянина со скалы после того, как в горах установилась благоприятная безоблачная погода, отмечает телеканал «Россия 24». В настоящее время спасатели доставляют альпиниста в госпиталь города Скарду.

По словам Пиуновой, состояние здоровья Гукова не вызывает опасений, хотя он «очень ослаб и разговаривает с трудом».