Премьеру нового фильма с Джонни Деппом отменили. Участник съемок подал на актера в суд из-за избиения

Компания Global Road Entertainment отменила премьеру фильма «Город лжи» с Джонни Деппом, которая должна была состояться 7 сентября. Новую дату релиза не назначили.

Причины отмены премьеры в компании не сообщили.

В июле на Джонни Деппа подал в суд менеджер картины по локациям Грег Брукс, заявивший, что актер дважды ударил его на съемках в 2017 году. По словам Брукса, через три дня его уволили за то, что он не стал подписывать отказ от права судиться из-за случившегося. Брукс также подал в суд на режиссера и продюсеров картины; позже он отозвал иск к некоторым из них.

Картина рассказывает о детективе Расселе Пуле, который берется за расследование убийства рэпера Notorious B.I.G. Вот ее трейлер: