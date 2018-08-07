Премьеру нового фильма с Джонни Деппом отменили. Участник съемок подал на актера в суд из-за избиения
Компания Global Road Entertainment отменила премьеру фильма «Город лжи» с Джонни Деппом, которая должна была состояться 7 сентября. Новую дату релиза не назначили.
Причины отмены премьеры в компании не сообщили.
В июле на Джонни Деппа подал в суд менеджер картины по локациям Грег Брукс, заявивший, что актер дважды ударил его на съемках в 2017 году. По словам Брукса, через три дня его уволили за то, что он не стал подписывать отказ от права судиться из-за случившегося. Брукс также подал в суд на режиссера и продюсеров картины; позже он отозвал иск к некоторым из них.
Картина рассказывает о детективе Расселе Пуле, который берется за расследование убийства рэпера Notorious B.I.G. Вот ее трейлер:
Ранее за сотрудничество с Джонни Деппом критиковали создателей фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», где актер играет главного темного волшебника. Призывы не работать с Деппом были связаны с тем, что актриса Эмбер Херд в ходе развода с Деппом обвинила его в насилии. Писательница Джоан Роулинг выступила в защиту решения работать с актером.