Новосибирский университет удалил номер студенческого журнала из-за статьи об ЛГБТ

Студенческий журнал « » Новосибирского государственного университета удалил из своей группы во «ВКонтакте» номер, посвященный толерантности, сообщил «Тайге.инфо» главный редактор журнала Петр Маняхин.

Эксперты нашли в номере признаки гей-пропаганды. Претензии возникли к материалу под названием «Я — это я», в котором лесбиянка, трансгендер и бисексуал «рассказывают о том, когда они осознали, что не такие, как большинство, и как к ним относятся в университете и Академгородке», сказано в тексте статьи.

После удаления номера из паблика «УЖа» на страницах «ВКонтакте» сохранилась его pdf-версия.