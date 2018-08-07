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Новосибирский университет удалил номер студенческого журнала из-за статьи об ЛГБТ

Тайга.инфо
11:33, 7 августа 2018
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Студенческий журнал «УЖ» Новосибирского государственного университета удалил из своей группы во «ВКонтакте» номер, посвященный толерантности, сообщил «Тайге.инфо» главный редактор журнала Петр Маняхин.

Эксперты нашли в номере признаки гей-пропаганды. Претензии возникли к материалу под названием «Я — это я», в котором лесбиянка, трансгендер и бисексуал «рассказывают о том, когда они осознали, что не такие, как большинство, и как к ним относятся в университете и Академгородке», сказано в тексте статьи.

После удаления номера из паблика «УЖа» на страницах «ВКонтакте» сохранилась его pdf-версия.

Номер был посвящен толерантности и рассказывал об иностранных студентах, традиционном «Интершествии», противостоянии травле и буллингу и сибирской идентичности.

Тайга.инфо
Петр Маняхин — автор издания «Тайга.инфо» и сайта «Батенька, да вы трансформер». В марте 2018 года журнал Esquire включил его в десятку молодых журналистов, за которыми нужно следить в 2018 году. Лауреат независимой премии «Редколегия» за текст «Капитализм чистой воды».
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