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«Большая тройка» отменит плату за входящие звонки в российском роуминге

РБК
21:15, 6 августа 2018
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«Вымпелком», «Мегафон» и МТС отменят плату за входящие звонки в российском роуминге. 

У «Вымпелкома» плата за входящие будет отменена с 20 августа, у «Мегафона» — поэтапно в течение сентября. В МТС точной даты не называют, отмечая лишь, что все технические работы уже завершены, и роуминг отменят «в ближайшее время».

Решение принимается под давлением Федеральной антимонопольной службы.

РБК
В июле 2017 года ФАС объявила, что внутрироссийский роуминг должен быть отменен, так как операторы необоснованно взимают за него плату с абонентов.
В марте 2018 года антимонопольное ведомство завело дело сначала на МТС и «Мегафон», а затем на «Вымпелком», посчитав, что они не выполняют требования законодательства.
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