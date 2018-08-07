«Большая тройка» отменит плату за входящие звонки в российском роуминге

У «Вымпелкома» плата за входящие будет отменена с 20 августа, у «Мегафона» — поэтапно в течение сентября. В МТС точной даты не называют, отмечая лишь, что все технические работы уже завершены, и роуминг отменят «в ближайшее время».

В июле 2017 года ФАС объявила, что внутрироссийский роуминг должен быть отменен, так как операторы необоснованно взимают за него плату с абонентов.

В марте 2018 года антимонопольное ведомство завело дело сначала на МТС и «Мегафон», а затем на «Вымпелком», посчитав, что они не выполняют требования законодательства.