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В Калининграде замначальника колонии арестовали по делу об избиении заключенного

Meduza
13:28, 6 августа 2018
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Суд в Калининграде арестовал заместителя начальника исправительной колонии № 9 Даврона Хакимова, подозреваемого в избиении заключенного Николая Картавых. Об этом сообщила «Медузе» юрист потерпевшего Наталья Лютая, которая сотрудничает с правозащитной организацией «Зона права».

Майора внутренней службы подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, 30 января 2018 года Хакимов вместе с другими неустановленными сотрудниками колонии избил заключенного руками и ногами. У пострадавшего диагностировали переломы 10 ребер с двух сторон и пневмоторакс (скопление воздуха или газов в плевральной полости). Сейчас следователи ищут других участников избиения.

Сотрудника исправительной колонии арестовали после того, как следователи получили «достаточные доказательства», что тот причастен к избиению, сообщается на сайте СК по Калининградской области. Хакимова задержали 3 августа, а спустя два дня суд заключил его под стражу.

В российских колониях систематически применяют пытки. 20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись избиения заключенного в ярославской ИК-1. 24 июля стало известно об уголовном деле против сотрудника ФСИН, возбужденном после смерти заключенного в брянской колонии № 6. На издевательства со стороны сотрудников ФСИН также жаловались заключенные исправительной колонии № 5 в Забайкальском крае.

Пытки в российских колониях

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