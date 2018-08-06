РПЦ призвала прекращать дела об оскорблении чувств верующих примирением сторон
Дела по статье об оскорблении чувств верующих стоит по возможности прекращать по примирению сторон, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По словам Кипшидзе, если человек, против которого ведется дело, признает свою вину и сожалеет о своем поступке, верующие люди и православные общественные организации должны ходатайствовать о прекращении уголовного преследования.
«Мы призываем следователей, судей и заявителей, считающих себя православными верующими, к тому, чтобы большинство, а желательно, и все производства по оскорблению чувств верующих заканчивались именно примирением сторон», — заключил Кипшидзе.