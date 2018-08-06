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РПЦ призвала прекращать дела об оскорблении чувств верующих примирением сторон

Информационный отдел РПЦ
17:18, 6 августа 2018
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Дела по статье об оскорблении чувств верующих стоит по возможности прекращать по примирению сторон, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По словам Кипшидзе, если человек, против которого ведется дело, признает свою вину и сожалеет о своем поступке, верующие люди и православные общественные организации должны ходатайствовать о прекращении уголовного преследования.

«Мы призываем следователей, судей и заявителей, считающих себя православными верующими, к тому, чтобы большинство, а желательно, и все производства по оскорблению чувств верующих заканчивались именно примирением сторон», — заключил Кипшидзе.

Информационный отдел РПЦ
В последние несколько дней стало известно о двух уголовных делах за оскорбление чувств верующих, оба они были возбуждены в Барнауле. Нарушение уголовного кодекса следствие увидело в публикации юмористических картинок про религию на страницах сети «ВКонтакте».
Статья 25 УПК РФ допускает прекращение уголовного преследования за преступление небольшой тяжести, если обвиняемый примирился с потерпевшим и загладил причиненный ущерб.

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