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Роскомнадзор обвинили в превышении полномочий при блокировке миллионов IP-адресов из-за Telegram

Ведомости
07:01, 6 августа 2018
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Роскомнадзор превысил свои полномочия при блокировке IP-адресов сторонних сервисов в рамках ограничения доступа к Telegram. Об этом заявил адвокат Данил Бухарин, пишут «Ведомости».

Бухарин представляет в суде интересы владельца заблокированного сайта posterslegends.com. Владелец ресурса добивается признания блокировки незаконной, ответчиками по иску выступают Роскомнадзор и Генпрокуратура.

Блокировку posterslegends.com, как и других ресурсов, Роскомнадзор обосновал решением Генпрокуратуры от 16 апреля. Но, как следует из ответа ведомства, в решении не говорилось о блокировке IP-адреса истца — оно предписывало заблокировать семь аккаунтов Telegram с пропагандой запрещенных организаций. В нем также шла речь о блокировке других ресурсов в случае копирования запрещенной информации.

В Генпрокуратуре заключили, что ведомство не может быть ответчиком по иску владельца posterslegends.com.

Если Генпрокуратура не требовала блокировки адресов сверх указанных в представленном ею документе, то получается, что Роскомнадзор превысил полномочия, говорит <…> Данил Бухарин. 

Ведомости
В апреле 2018 года Telegram был запрещен в России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
Пытаясь ограничить доступ к Telegram, Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов сторонних сервисов. Максимальное число заблокированных IP приближалось к 20 миллионам; сейчас, по данным проекта «Эшер II», в реестре запрещенных сайтов остается около 3,8 миллиона IP-адресов.

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