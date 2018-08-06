Роскомнадзор обвинили в превышении полномочий при блокировке миллионов IP-адресов из-за Telegram

Роскомнадзор превысил свои полномочия при блокировке IP-адресов сторонних сервисов в рамках ограничения доступа к Telegram. Об этом заявил адвокат Данил Бухарин, пишут «Ведомости».

Бухарин представляет в суде интересы владельца заблокированного сайта posterslegends.com. Владелец ресурса добивается признания блокировки незаконной, ответчиками по иску выступают Роскомнадзор и Генпрокуратура.

Блокировку posterslegends.com, как и других ресурсов, Роскомнадзор обосновал решением Генпрокуратуры от 16 апреля. Но, как следует из ответа ведомства, в решении не говорилось о блокировке IP-адреса истца — оно предписывало заблокировать семь аккаунтов Telegram с пропагандой запрещенных организаций. В нем также шла речь о блокировке других ресурсов в случае копирования запрещенной информации.

В Генпрокуратуре заключили, что ведомство не может быть ответчиком по иску владельца posterslegends.com.