Избирком отказался допустить Александра Шестуна на выборы главы Серпуховского района

Территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации на выборах действующему главе Серпуховского района Александру Шестуну, находящемуся в СИЗО.

Такое решение, заявил председатель избиркома Александр Рабочих, было принято на основании того, что подписные листы Шестуна были «изготовлены не за счет избирательного фонда».

При этом избирком зарегистрировал кандидатом на пост главы Серпуховского района супругу Шестуна Юлию.