Избирком отказался допустить Александра Шестуна на выборы главы Серпуховского района
Территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации на выборах действующему главе Серпуховского района Александру Шестуну, находящемуся в СИЗО.
Такое решение, заявил председатель избиркома Александр Рабочих, было принято на основании того, что подписные листы Шестуна были «изготовлены не за счет избирательного фонда».
При этом избирком зарегистрировал кандидатом на пост главы Серпуховского района супругу Шестуна Юлию.
Юлия Шестун сообщила ТАСС, что отказ ее мужу в регистрации на выборах будет обжалован в судебных инстанциях, не исключив и обращения в Конституционный суд РФ.
Александр Шестун находится под стражей с 14 июня. Следствие считает, что он незаконно передал под строительство торговых центров участки земли стоимостью 62 миллиона рублей.
Находясь в СИЗО, Шестун объявил о планах вновь выставить свою кандидатуру на выборах главы Серпуховского района. Шестун заявлял, что сотрудники ФСИН мешают ему зарегистрироваться. В частности, к нему в СИЗО не пустили нотариуса и не стали заверять его подпись для открытия избирательного счета.
30 июля Шестун объявил в СИЗО голодовку, протестуя, в числе прочего, против того, что его не пускают на выборы.