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«МБХ Медиа»: автомобиль погибших в ЦАР журналистов ехал в колонне с другой машиной

МБХ Медиа
17:23, 5 августа 2018
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Автомобиль российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, погибших в Центральноафриканской республике, перед нападением на них двигался в колонне из двух машин. Об этом «МБХ Медиа» сообщили в группе по расследованию обстоятельств гибели россиян, созданной Михаилом Ходорковским.

По словам источников расследовательской группы в ЦАР, журналисты ехали вслед за неким автомобилем, который находившиеся в засаде убийцы целенаправленно пропустили, после чего напали на россиян. Кто находился в первой машине, пока неизвестно.

Правила безопасности, составленные специалистами ООН, рекомендуют передвигаться по дорогам ЦАР группами из минимум двух машин. При этом в каждой машине должно быть не менее двух человек… По мнению источников группы в ЦАР, журналисты решили объединиться с еще одним автомобилем, следуя правилам безопасности.

МБХ Медиа
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко погибли в ЦАР 30 июля. По одной из версий, на машину журналистов напали с целью ограбления.
Журналисты находились в ЦАР для съемок фильма о наемниках из ЧВК «Вагнер». Заказчиком съемок выступало издание «Центр управления расследованиями», принадлежащее Михаилу Ходорковскому.

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