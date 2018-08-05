«МБХ Медиа»: автомобиль погибших в ЦАР журналистов ехал в колонне с другой машиной
Автомобиль российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, погибших в Центральноафриканской республике, перед нападением на них двигался в колонне из двух машин. Об этом «МБХ Медиа» сообщили в группе по расследованию обстоятельств гибели россиян, созданной Михаилом Ходорковским.
По словам источников расследовательской группы в ЦАР, журналисты ехали вслед за неким автомобилем, который находившиеся в засаде убийцы целенаправленно пропустили, после чего напали на россиян. Кто находился в первой машине, пока неизвестно.
Правила безопасности, составленные специалистами ООН, рекомендуют передвигаться по дорогам ЦАР группами из минимум двух машин. При этом в каждой машине должно быть не менее двух человек… По мнению источников группы в ЦАР, журналисты решили объединиться с еще одним автомобилем, следуя правилам безопасности.