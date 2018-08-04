В Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, погибли 18 человек
06:02, 4 августа 2018
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В Красноярском крае утром 4 августа разбился вертолет Ми-8, на борту которого находились 18 человек. Все они погибли.
По словам источника «Интерфакса» в оперативном штабе, «это был штатный регулярный полет по доставке рабочих-нефтяников на месторождение». Крушение
По предварительным данным, вертолет задел лопастями груз другого вертолета, взлетевшего ранее.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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