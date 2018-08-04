В Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, погибли 18 человек

В Красноярском крае утром 4 августа разбился вертолет Ми-8, на борту которого находились 18 человек. Все они погибли.

По словам источника «Интерфакса» в оперативном штабе, «это был штатный регулярный полет по доставке рабочих-нефтяников на месторождение». Крушение

По предварительным данным, вертолет задел лопастями груз другого вертолета, взлетевшего ранее.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.