В Красноярском крае Ми-8 задел лопастями груз другого вертолета и разбился. Погибли 18 человек. Главное

На северо-западе Красноярского края утром 4 августа разбился вертолет Ми-8. На его борту находились 18 человек, в том числе трое членов экипажа. Все они погибли. Крушение произошло в районе нефтеперекачивающей станции «Ванкор» компании «Роснефть», в 180 километрах от города Игарка.

Вертолет авиакомпании «Ютэйр — Вертолетные услуги» перевозил рабочих-нефтяников на месторождение. По сообщению «Роснефти», среди погибших — пятеро сотрудников дочерней компании «РН-Ванкор» и работники подрядных организаций. По словам источника «Интерфакса» в оперативном штабе, «это был штатный регулярный полет по доставке рабочих-нефтяников на месторождение». «Роснефть» пообещала оказать помощь семьям погибших. Телеканал «Россия 1» опубликовал имена погибших:

Список погибших при крушении МИ-8 в Красноярском крае. Скорбим. pic.twitter.com/ankdOPgdJs — Телеканал «Россия 1» (@tvrussia1) August 4, 2018

По предварительным данным, вертолет задел лопастями внешний груз другого вертолета, взлетевшего на несколько минут раньше. По данным источника ТАСС, во втором вертолете никто не пострадал; «Интерфакс» сообщает: чтобы не потерпеть крушение, второму вертолету, где был только экипаж без пассажиров, пришлось сбросить груз.

В пресс-службе «Ютэйра» заявили, что метеоусловия в районе катастрофы были простыми. Вертолет был выпущен в 2010 году; налет у командира составлял 5990 часов. Ространснадзор заявил, что проверит компанию «Ютэйр — Вертолетные услуги».

Командир экипажа заметил опасное сближение лишь в последний момент и попытался избежать столкновения, сообщил источник «Интерфакса» со ссылкой на данные радиообмена. «Вертолет не обладает достаточной маневренностью, чтобы оперативно уйти от столкновения за несколько секунд, экипажу это сделать не удалось», — заявил источник. Он предположил, что экипаж разбившегося вертолета «не рассчитал параметры набора высоты и дистанцию» с учетом полета второго вертолета.

Телеграм-канал Mash опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, об обстоятельствах катастрофы рассказывает пилот второго вертолета. «И в процессе взлета — я не знаю, как он меня не заметил, он после меня взлетал — он, получается, догнал меня. Я его увидел сзади, чуть не в последний момент. <…> [Я] крикнул в эфире… И все, у него была попытка отвернуть, но не получилось, и он врезался во внешнюю подвеску, с которой я летел. Вот и все». Пилот заявил, что не сбрасывал груз специально, а это произошло «автоматически».

Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет. На место крушения вылетел исполняющий обязанности губернатора Александр Усс вместе с главами региональных управлений СК, МЧС и других ведомств, передает «Интерфакс».

Следственный комитет возбудил уголовное дело — по статье «нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 263 УК РФ). Глава СК Александр Бастрыкин передал расследование в центральный аппарат ведомства для «наиболее полного и всестороннего расследования».

«Следователями изымается полетная документация, образцы топлива, допрашиваются персонал авиакомпании и персонал аэропорта отправления, а также возможные очевидцы произошедшего» — заявили в СК.