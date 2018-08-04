В Красноярском крае объявили траур из-за гибели 18 человек при крушении вертолета
15:29, 4 августа 2018
Власти Красноярского края объявили понедельник, 6 августа, днем траура из-за гибели 18 человек при крушении вертолета на северо-западе региона.
По данным правительства края, принято решение доставить останки находившихся в вертолете в Красноярск, а также об организации встречи и размещении родственников жертв катастрофы.
Утром 4 августа в районе нефтеперекачивающей станции «Ванкор» в Красноярском крае упал вертолет Ми-8 авиакомпании «Ютэйр», который перевозил нефтяников. На борту находились 18 человек, они все погибли. Причиной крушения стало то, что вертолет задел лопастями трубу, прицепленную к другому вертолету.
Крушение Ми-8 в Красноярском крае
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