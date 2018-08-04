В Красноярском крае объявили траур из-за гибели 18 человек при крушении вертолета

Власти Красноярского края объявили понедельник, 6 августа, днем траура из-за гибели 18 человек при крушении вертолета на северо-западе региона.

По данным правительства края, принято решение доставить останки находившихся в вертолете в Красноярск, а также об организации встречи и размещении родственников жертв катастрофы.

Утром 4 августа в районе нефтеперекачивающей станции «Ванкор» в Красноярском крае упал вертолет Ми-8 авиакомпании «Ютэйр», который перевозил нефтяников. На борту находились 18 человек, они все погибли. Причиной крушения стало то, что вертолет задел лопастями трубу, прицепленную к другому вертолету.