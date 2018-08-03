Жителей Магадана оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление мэра в WhatsApp

Суд в Магадане назначил двум жителям города, обвинявшимся в оскорблении мэра в мессенджере WhatsApp, штраф по 15 тысяч рублей каждому.

Дело об оскорблении мэра было возбуждено по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), предусматривающей максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

С учетом того, что обвиняемые признали вину и в письменной форме принесли извинения мэру Юрию Гришану, следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и назначении фигурантам судебного штрафа. Суд ходатайство удовлетворил.