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Жителей Магадана оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление мэра в WhatsApp

Следственное управление СК по Магаданской области
07:13, 3 августа 2018
Надежный источник

Суд в Магадане назначил двум жителям города, обвинявшимся в оскорблении мэра в мессенджере WhatsApp, штраф по 15 тысяч рублей каждому.

Дело об оскорблении мэра было возбуждено по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), предусматривающей максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

С учетом того, что обвиняемые признали вину и в письменной форме принесли извинения мэру Юрию Гришану, следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и назначении фигурантам судебного штрафа. Суд ходатайство удовлетворил.

Двое мужчин, <…> используя различные сетевые псевдонимы, со своих мобильных телефонов разместили в мессенджере WhatsАpp в группах «мэру-отставку» и «Снежные дороги Магадана» сообщения, которые содержали оскорбления мэра города Магадан Гришана Ю.Ф. в неприличной форме, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Данные оскорбительные выражения просмотрели другие участники указанных групп, в связи с чем, следствием обоснованно признаны публичными.

Следственное управление СК по Магаданской области
Фигуранты дела об оскорблении Юрия Гришана состояли в группе в WhatsApp «За возврат выборов мэра» (прямые выборы мэра в Магадане были отменены в 2013 году). Участники группы также требовали, чтобы Гришан ушел в отставку.
В рамках расследования дела у фигурантов были изъяты телефоны. СУ СК по Магаданской области подчеркнуло, что телефоны после завершения расследования были возвращены владельцам, а «информация, не относящаяся к предмету доказывания по уголовному делу, следствием не изучалась».

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