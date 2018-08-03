Жителей Магадана оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление мэра в WhatsApp
Суд в Магадане назначил двум жителям города, обвинявшимся в оскорблении мэра в мессенджере WhatsApp, штраф по 15 тысяч рублей каждому.
Дело об оскорблении мэра было возбуждено по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), предусматривающей максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.
С учетом того, что обвиняемые признали вину и в письменной форме принесли извинения мэру Юрию Гришану, следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и назначении фигурантам судебного штрафа. Суд ходатайство удовлетворил.
Двое мужчин, <…> используя различные сетевые псевдонимы, со своих мобильных телефонов разместили в мессенджере WhatsАpp в группах «мэру-отставку» и «Снежные дороги Магадана» сообщения, которые содержали оскорбления мэра города Магадан Гришана Ю.Ф. в неприличной форме, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Данные оскорбительные выражения просмотрели другие участники указанных групп, в связи с чем, следствием обоснованно признаны публичными.