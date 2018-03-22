У двух жителей Магадана изъяли телефоны по делу об оскорблении мэра в WhatsApp

Полиция изъяла телефоны у двух жителей Магадана в рамках расследования уголовного дела об оскорблении мэра города.

Как сообщает местное издание «Весьма», оба горожанина состояли в группе WhatsApp «За возврат выборов мэра». Создатели группы выступают за отставку действующего мэра Магадана Юрия Гришана и возвращение прямых выборов градоначальника.

В пресс-службе Следственного комитета по Магаданской области назвали правомерным изъятие телефонов у граждан. «Если для следствия есть основания полагать, что на данном телефоне имеется информация для дальнейшего расследования, оно вправе изъять данные устройства, провести экспертизы и принять решение: либо признать вещественным доказательством, либо вернуть», — заявили в СК.

По мнению издания «Весьма», возможным автором заявления, на основе которого было заведено дело об оскорблении представителя власти, является сам мэр Магадана Юрий Гришан.