У двух жителей Магадана изъяли телефоны по делу об оскорблении мэра в WhatsApp
Полиция изъяла телефоны у двух жителей Магадана в рамках расследования уголовного дела об оскорблении мэра города.
Как сообщает местное издание «Весьма», оба горожанина состояли в группе WhatsApp «За возврат выборов мэра». Создатели группы выступают за отставку действующего мэра Магадана Юрия Гришана и возвращение прямых выборов градоначальника.
В пресс-службе Следственного комитета по Магаданской области назвали правомерным изъятие телефонов у граждан. «Если для следствия есть основания полагать, что на данном телефоне имеется информация для дальнейшего расследования, оно вправе изъять данные устройства, провести экспертизы и принять решение: либо признать вещественным доказательством, либо вернуть», — заявили в СК.
По мнению издания «Весьма», возможным автором заявления, на основе которого было заведено дело об оскорблении представителя власти, является сам мэр Магадана Юрий Гришан.
«Следователи спросили меня по поводу сообщения, где в группе, вероятно, в декабре, кто-то нецензурно выразился в адрес мэра Магадана, — рассказала магаданка Наталья, у которой изъяли телефон… — Я пояснила, что личной неприязни к мэру города не испытываю, не являюсь активным участником группы, не активист, не террорист. Но, как и любой водитель на низком авто я возмущалась нечищеными дорогами и дворами, выражая свое мнение, но без „нецензурщины“. На самом деле, я не очень понимаю, что происходит. У нас что, 37-й год наступил?»