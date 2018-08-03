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«С ним все хорошо, а будет еще лучше». Захарова рассказала о заблудившемся на Чукотке американце

Интерфакс
12:37, 3 августа 2018
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Гражданина США, который нелегально приплыл в Россию на лодке из Аляски, зовут Джон Мартин и он является жителем Анкориджа. Об этом на брифинге в Москве рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, около двух недель назад американец отправился на одноместной резиновой лодке в путешествие по реке Юкон в штате Аляска, а затем вышел в открытое море. «Из-за сложных метеоусловий и в связи с отсутствием средств навигации он несколько дней провел в море, и таким образом оказался на территории РФ», — сказала Захарова.

Мартину оказана вся необходимая медицинская помощь. Вскоре его доставят в Анадырь, о чем проинформировано генеральное консульство США во Владивостоке.

«Вот такая информация на данный момент. С ним все хорошо, а будет еще лучше», — добавила Мария Захарова.

Интерфакс
Джон Мартин был обнаружен и задержан российскими пограничниками 1 августа в районе мыса Ньямби Чукотского муниципального района. О его появлении на Чукотке СМИ стало известно 3 августа. Изначально сообщалось, что американец якобы намеревался уплыть из Аляски в Китай, но заблудился и оказался в России. Кроме того, появлялась информация, что мужчина попросил политическое убежище в России, но она не подтвердилась.

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