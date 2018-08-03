«С ним все хорошо, а будет еще лучше». Захарова рассказала о заблудившемся на Чукотке американце

Гражданина США, который нелегально приплыл в Россию на лодке из Аляски, зовут Джон Мартин и он является жителем Анкориджа. Об этом на брифинге в Москве рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, около двух недель назад американец отправился на одноместной резиновой лодке в путешествие по реке Юкон в штате Аляска, а затем вышел в открытое море. «Из-за сложных метеоусловий и в связи с отсутствием средств навигации он несколько дней провел в море, и таким образом оказался на территории РФ», — сказала Захарова.

Мартину оказана вся необходимая медицинская помощь. Вскоре его доставят в Анадырь, о чем проинформировано генеральное консульство США во Владивостоке.