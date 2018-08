В США опубликуют неизданный рассказ Хемингуэя

Американский журнал Strand Magazine анонсировал публикацию рассказа Эрнеста Хемингуэя, который ранее был известен только исследователям творчества писателя.

Рассказ «A Room on the Garden Side» («Комната на стороне сада») был написан в 1956 году. Его действие происходит в Париже во время Второй Мировой войны.

Этот рассказ, написал в комментарии для первой публикации член совета The Hemingway Society, содержит «все то, что читатели любят в Хемингуэе».

«A Room on the Garden Side» — один из пяти рассказов, о завершении работы над которыми в августе 1956 года Хемингуэй писал своему издателю. Ранее из этих пяти рассказов был опубликован лишь один — The Cross Roads».