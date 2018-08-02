«Росбалт»: по делу о хищениях при реконструкции резиденции Путина обвинили генерала ФСО

Следственный комитет предъявил обвинение в растрате генерал-майору Федеральной службы охраны Игорю Васильеву по делу о хищениях при реконструкции резиденции президента РФ в Ново-Огарево. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией. Официально СК не сообщал о предъявлении обвинений.

По версии следствия, генерал, возглавляющий службу инженерно-технического обеспечения, вместе с владельцами группы компаний «Балтстрой» и другими высокопоставленными сотрудниками ФСО похитили 1,5 миллиарда рублей, завышая цены на установку кондиционеров и строительство кровли в Ново-Огарево.

В состав преступной группы, рассказал источник издания, также входили совладельцы «Балтстроя» Дмитрий Михальченко и Дмитрий Сергеев и начальник ФГУП «АТЭКС» Андрей Каминов. Все они уже находятся под стражей.