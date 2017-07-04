СК засекретил дело о хищениях на строительстве резиденции Путина

Следственный комитет России присвоил гриф «совершенно секретно» делу о хищениях при строительстве в резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела.

Решение засекретить дело было принято в связи с тем, что оно касается информации о работах в президентской резиденции, а эти сведения составляют гостайну.