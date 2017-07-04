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СК засекретил дело о хищениях на строительстве резиденции Путина

РБК
14:25, 4 июля 2017

Следственный комитет России присвоил гриф «совершенно секретно» делу о хищениях при строительстве в резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела.

Решение засекретить дело было принято в связи с тем, что оно касается информации о работах в президентской резиденции, а эти сведения составляют гостайну.

У адвоката главного фигуранта дела Андрея Каминова подписку пока не брали, рассказал защитник Руслан Коблев: «Но, видимо, отберут, поскольку СКР в последнее время пытается засекретить все, что плохо лежит. Мы к этому критически относимся». По его словам, к гостайне могут косвенно относиться сведения о номенклатуре госконтрактов, которые упоминаются в деле, и технические задания к ним. РБК ожидает ответа от пресс-службы СКР.

РБК
Уголовное дело о хищениях при строительстве резиденций Путина было заведено в отношении начальника ФГУП «АТЭКС» Андрея Каминова. Его задержали в марте 2017 года. По версии следствия, в общей сложности при строительстве в резиденции Путина в Ново-Огарево было похищено около 230 миллионов рублей. В основном деньги выводились за счет закупок оборудования по завышенным ценам.
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