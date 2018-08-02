«Медиазона»: в ЦАР не могут провести вскрытие тел убитых российских журналистов из-за отсутствия специалистов

Полиция миссии ООН в Центральной Африки не может провести вскрытие тел убитых российских журналистов из-за отсутствия необходимых специалистов. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Издание не уточняет, значит ли это, что вскрытие не будет проведено на территории ЦАР. Полиция ООН участвует в расследовании вместе с властями ЦАР и Россией.

Тела погибших журналистов планируется вернуть в Россию 4 августа.