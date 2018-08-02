На север или на юг? Как объехать весь мирПартнерский материал

«Медиазона»: в ЦАР не могут провести вскрытие тел убитых российских журналистов из-за отсутствия специалистов

Медиазона
17:59, 2 августа 2018
Требует подтверждения

Полиция миссии ООН в Центральной Африки не может провести вскрытие тел убитых российских журналистов из-за отсутствия необходимых специалистов. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Издание не уточняет, значит ли это, что вскрытие не будет проведено на территории ЦАР. Полиция ООН участвует в расследовании вместе с властями ЦАР и Россией.

Тела погибших журналистов планируется вернуть в Россию 4 августа.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко 30 июля были убиты в ЦАР, куда приехали снимать фильм о наемниках из ЧВК «Вагнер», которые, по данным СМИ, работают в этой стране. По одной из версий, на их машину напали с целью ограбления.

Убийство российских журналистов в ЦАР

новости

Пассажиры сняли на видео крушение самолета в Мексике. На борту было больше 100 человек — все они выжили

46 секунд

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы