Алексей Навальный получил компенсацию российского правительства за дело «Ив Роше»
Власти РФ выплатили Алексею Навальному компенсацию, присужденную по делу «Ив Роше».
Три недели назад, написал Навальный 2 августа, он получил компенсацию «более четырех миллионов рублей».
ЕСПЧ в октябре 2017 года присудил Алексею и Олегу Навальным компенсацию на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей.
О компенсации оппозиционный политик упомянул, комментируя статью в «Комсомольской правде» о его поездке в США.
В статье, указал Навальный, в частности были использованы его давние фотографии из открытых источников, которые «КП» выдала за «добытый эксклюзив».
По делу «Ив Роше» Олег Навальный был приговорен к 3,5 года колонии, а Алексей Навальный был осужден на такой же срок условно.
ЕСПЧ осенью 2017 года признал приговор по делу «Ив Роше» несправедливым. Несмотря на решение ЕСПЧ российский Верховный суд в апреле признал приговор братьям Навальным законным. Из-за этого решения Олег Навальный вышел на свободу лишь в конце июня.
В 2016 году Алексей Навальный получил более трех миллионов рублей в качестве компенсации, присужденной ему ЕСПЧ по делу «Кировлеса».