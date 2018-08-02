Алексей Навальный получил компенсацию российского правительства за дело «Ив Роше»

Власти РФ выплатили Алексею Навальному компенсацию, присужденную по делу «Ив Роше».

Три недели назад, написал Навальный 2 августа, он получил компенсацию «более четырех миллионов рублей».

ЕСПЧ в октябре 2017 года присудил Алексею и Олегу Навальным компенсацию на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей.

О компенсации оппозиционный политик упомянул, комментируя статью в «Комсомольской правде» о его поездке в США.

В статье, указал Навальный, в частности были использованы его давние фотографии из открытых источников, которые «КП» выдала за «добытый эксклюзив».