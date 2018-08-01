Погибшие в Центральной Африке журналисты собирались снимать золотые прииски, о разработке которых договорилась Россия

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, убитые в Центральной Африке 30 июля, собирались снимать золотые прииски Ндассима, о разработке которых, по неофициальным данным, Россия договорилась с правительством ЦАР.

Помочь им договориться о съемках должен был консультант из миссии ООН, на встречу с которым они предположительно ехали в момент гибели, сообщили в «Центре управления расследованиями».

Как пишет The Bell, ранее издание Africa Intelligence писало о договоренности России и ЦАР о разработке приисков Ндассима. Российские наемники из ЧВК «Вагнер», про которых погибшие собирались снимать фильм, предположительно работают на компанию Lobaye Invest, которая якобы «представляет в ЦАР интересы России» и связана с бизнесменом Евгением Пригожиным.