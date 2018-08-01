Начат сбор денег для родственников убитых в ЦАР журналистов

Друзья и коллеги российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, погибших в Центральноафриканской республике, объявили сбор средств для их родственников.

Павел Костомаров, создавший несколько документальных проектов с Расторгуевым, опубликовал номер карты Сбербанка его матери Людмилы Ивановны Расторгуевой: 2202 2006 6976 4142.

Кроме того, деньги можно перевести жене Орхана Джемаля Ирине Гордиенко на карту ВТБ: 4483 4300 1356 1730.

Для родителей Кирилла Радченко средства можно отправить на карту Анастасии Горшковой, заместителю главного редактора «Центра управления расследованиями»: 5559 4927 6617 8258.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское посольство в ЦАР нашло спонсоров, которые помогут с транспортировкой тел погибших на родину. Ожидается, что их переправят в Москву 3 августа.